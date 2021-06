ricoverato al cannizzaro di catania

Incidente sul lavoro a Scicli

Un operaio è caduto dal tetto di un supermercato

La vittima è in gravi condizioni

Incidente sul lavoro questa mattina a Scicli dove un operaio, impegnato in alcuni lavori in un supermercato, l’Eurospin, è caduto dal tetto della struttura.

Cedimento strutturale

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Modica, che hanno in mano le indagini, si sarebbe verificato un cedimento sulla copertura del capannone e l’uomo ha fatto un volo di diversi metri.

In gravi condizioni

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire l’operaio al Trauma Ceter dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova in prognosi riservata ma i medici e le stesse forze dell’ordine non si sbilanciano sulle capacità di recupero della vittima, di certo sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dai magistrati della Procura di Ragusa che, insieme ai militari, dovranno accertare le cause del crollo di una parte del tetto.

Paura tra i clienti del supermercato

Si sono vissuti momenti di grande apprensione al supermercato, che era aperto al pubblico quando si è verificato l’incidente sul lavoro: in tanti hanno visto quell’uomo a terra e sono state scene drammatiche per molti di loro. Si tratta del secondo caso in Sicilia, dopo quello accaduto un paio di giorni fa ad Avola, dove un operaio di 45 anni, Sebastiano Presti, marito e padre di due figli, ha perso la vita a seguito del crollo di un ballatoio durante gli interventi di ristrutturazione di un edificio in via Caldarella.

L’incidente sul lavoro a Siracusa

La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia per conoscere con esattezza le cause del decesso. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e spetterà agli agenti di polizia di Avola verificare se gli operai dell’azienda edile, impegnata negli interventi di ristrutturazione di una palazzina, stessero lavorando in sicurezza. Rimane ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita l’altro operaio rimasto ferito, anche lui vittima del cedimento del ballatoio su cui si trovava insieme a Presti mentre c’è un terzo testimone, un collega di lavoro delle vittime, il cui racconto potrà consentire agli inquirenti di ricostruire la tragedia.

FOTO E VIDEO FORNITI DA FRANCO ASSENZA