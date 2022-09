incognita canzonieri (de luca)

Nella corsa per un posto da deputato nazionale alla Camera nel collegio uninominale di Ragusa sono gli 8 i candidati.

Centrodestra su segretario Lega Minardo

I favori del pronostico sono per il Centrodestra che ha scelto di puntare un esponente forte, il segretario della Lega Sicilia, Nino Minardo, il cui nome è stato in lizza per la presidenza della Regione prima che il Centrodestra convergesse sull’ex presidente del Senato, Renato Schifani.

Il centrosinistra punta su Bellassai (Pd)

Minardo declinò subito l’invito, ringraziando per la designazione e spiegando come il profilo del candidato avrebbe dovuto avere caratteristiche diverse Il Centrosinistra schiera un uomo del Pd, Gigi Bellassai, di Comiso, ex presidente del Consiglio comunale del Comune ibleo, segretario del Pd di Comiso.

M5S scommette su Saitta

Per il M5S, c’è l’uscente Eugenio Saitta, 34 anni, eletto nel 2018. Si è reso protagonista nell’aprile del 2021 di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alle intercettazioni di numerosi giornalisti e avvocati, nell’ambito dell’inchiesta sulle attività delle Ong, avviata dalla Procura di Trapani.

L’outsider

Tra gli outsider c’è Salvatore Giuseppe Canzoniere, della lista Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia. Difficile stabilire il peso delle liste collegate all’ex sindaco di Messina, in quanto non ci sono precedenti. De Luca, spiazzando tutti, si è presentato per la corsa elettorale non sono alle Politiche ma anche alle Regionali. Canzoniere rappresenta una vera scommessa.

Gli altri candidati

Gli altri candidati sono Salvatore Liuzzo, che rappresenterà il Terzo polo, composto da Italia Viva dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e di Azione, il partito facente capo a Carlo Calenda. Italexit, il movimento dell’ex del M55, il giornalista, Gianluigi Paragone, schiera Luigi Melilli, a seguire ci sono Giuseppe Zisa (Unione Popolare con De Magistris), Franco Aprile (Forza Nuova).