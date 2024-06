Incidente stradale sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Il conducente di un camion ha perso il controllo e ha sfondato i guardrail del viadotto, finendo in una scarpata. Nonostante l’impatto sia stato violento, l’uomo alla guida del mezzo pesante ha riportato soltanto lievi ferite.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre l’uomo dall’abitacolo e della rimozione del camion. In base a una prima ricostruzione, il camion sarebbe uscito di strada in seguito alla foratura di una gomma, ma tutti gli accertamenti sono in corso.

L’incidente a Carlentini

E’ ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania un motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto in via Eschilo, a Carlentini, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, nell’impatto sono rimasti coinvolti la moto del 28enne ed una Fiat Punto, alla cui guida c’era un 30enne di Lentini.

Lo scontro

Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine sarebbe emerso che il conducente dell’auto era impegnato in una manovra, presumibilmente per parcheggiare, poi, per cause da accertare, c’è stato lo scontro con la moto. Il 28enne, a cui sono state prestate le cure da parte del 118, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro con l’elisoccorso mentre sono in corso ulteriori rilievi.

Incidente mortale nel Palermitano

E’ di un morto il bilancio dell’ennesimo grave incidente avvenuto ieri nel Palermitano. Lo scontro tra un’auto e un camion. Per l’automobilista non c’è stato nulla fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista e i vigili del fuoco. L’incidente si è verificato sulla statale 118 nella zona di Prizzi. I rilievi sono condotti dai carabinieri che stanno cercando di risalire alle responsabilità dello scontro.

A perdere la vita il conducente di una Daihatsu Terios, Dario Mortellaro, 20 anni di Santo Stefano di Quisquina, (Agrigento) dopo l’impatto con un mezzo pesante all’altezza dello svincolo per Palazzo Adriano. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima dall’abitacolo e l’hanno affidata ai sanitari del 118 che però hanno potuto solamente constatarne il decesso.

Altro sangue

Pochi giorni fa un altro mortale si era verificato su via Pietro Bonanno, a Palermo. A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, Simone Gnoffo. Lo scontro ha visto coinvolte due moto, la Kawasaki della vittima e un altro mezzo a due ruote, modello Motron. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi, portati all’ospedale più vicino per ricevere le prime cure e i relativi accertamenti.

