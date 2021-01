la denuncia del deputato regionale del pd dipasquale

Caos sulle elezioni a Vittoria

Il Pd assicura che la Prefettura di Ragusa è a conoscenza della sospensione delle elezioni

Manca però un provvedimento della Regione che dispone il congelamento della consultazione

Il deputato del Pd, Nello Dipasquale pronto a recarsi in Procura

E’ caos sulle elezioni a Vittoria, il Comune del Ragusano sciolto per infiltrazioni mafiose nel luglio del 2018 ed amministrato da una commissione prefettizia.

Dubbi sul voto

Non ci sono certezze sulla data in cui si andrà a votare, la Regione non ha ancora ufficialmente stabilito quando mandare alle urne i residenti della città iblea mentre ci sono già le date sulle elezioni a Tremestieri Etneo, come stabilito dall’assessorato regionale alle Autonomie locali.

“Per i giorni di domenica 14 marzo e lunedì 15 marzo 2021 sono indetti i comizi elettorali per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2021” si legge nell’atto firmato dall’assessore Marco Zambuto.

Il Pd accusa Musumeci

Il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, attacca il Governo della Regione, che, “si ostina ad impedire lo svolgimento delle elezioni nei due Comuni siciliani sciolti per mafia, Vittoria e San Biagio Platani”. Il parlamentare di opposizione, nella sua ricostruzione, svela dei retroscena inediti relativamente alla situazione di Vittoria, a testimonianza di una vicenda al centro di un pasticcio.

Il colloquio con il prefetto di Ragusa

“Ho chiamato, ieri mattina, il prefetto di Ragusa – racconta Dipasquale a BlogSicilia – che mi ha confermato la sospensione delle procedure per la tornata elettorale amministrativa. Di fronte alle mie insistenze, circa le informazioni avute sulla possibilità di andare al voto, il prefetto mi ha assicurato che, invece, è tutto fermo e non si andrà alle urne”.

La conferma dei commissari

“Dopo aver parlato con il prefetto, ho contattato i commissari prefettizi di Vittoria e pure loro mi hanno assicurato il congelamento delle elezioni” spiega il deputato regionale del Pd.

Il colloquio con l’assessore Zambuto

“A quel punto, ho cercato la delibera relativa alla sospensione delle elezioni amministrative a Vittoria. A tal proposito, ho sentito ieri mattina l’assessore agli Enti locali, Marco Zambuto, il quale mi ha detto che la giunta aveva adottato questo provvedimento, per cui a Vittoria non ci sarebbero state le elezioni”.

Proposta di sospensione delle elezioni

“Stamane mi sono messo in contatto con il segretario generale dell’assemblea, che, in merito alle mie richieste, mi ha risposto dell’inesistenza della delibera di giunta sulla sospensione delle elezioni ma mi ha assicurato che c’è una proposta e che andrà in discussione domani”.

I dubbi del Pd

“Come è possibile che la Prefettura ed i commissari marcino verso la sospensione senza che vi sia una delibera regionale?” si chiede il parlamentare del Pd, Nello Dipasquale che annuncia di essere pronto a presentare un esposto in Procura per abuso d’ufficio se l’amministrazione Musumeci firmerà un provvedimento che disponga il congelamento della tornata elettorale.

“Non ho mai creduto all’ipotesi che non si voglia far votare a Vittoria perché si teme un successo del Centrosinistra. E’ assurdo, però, che si proceda con le elezioni a Tremestieri e non a Vittoria: è una barzelletta. La situazione è poco trasparente” conclude DiPasquale.