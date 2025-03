Può un ortaggio contribuire al rilancio di un territorio? Si. È il caso di Ispica, comune del ragusano, dove da qualche anno si coltiva la carota, che in questo territorio, ha ottenuto la certificazione IGP (Indicazione Geografica Protetta). Un ortaggio, che grazie al clima e al terreno dove viene coltivato, sviluppa delle caratteristiche uniche che lo rendono molto ricercato anche nelle cucine blasonate dell’intera penisola. Tutte le sfaccettature dell’ortaggio arancione sono state spiegate ad un gruppo di 30 giornalisti provenienti da diverse regioni italiane e dalla Sicilia nel corso di un Educational Tour organizzato dal “Consorzio della Carota Novella di Ispica IGP”, costituito da piccole e medie imprese, che riunisce 18 produttori che operano nelle zone comprese tra le province di Ragusa e Siracusa. Grazie alle condizioni climatiche caratterizzate dalle temperature medie invernali elevate e dalla quantità di luce, rendono questo prodotto, tipicamente invernale-primaverile, molto ricco di vitamine e beta-carotene. Nel corso degli anni la carota novella di Ispica IGP, che vede la luce per 5 mesi a partire dal primo febbraio, ha avuto continui incrementi di mercato e nel 2024 ha registrato una crescita del 14% con 40mila quintali di prodotto certificato IGP. Attualmente la superficie coltivata è di circa 1.500 ettari, per una produzione complessiva che supera le 75mila tonnellate di cui il 10% certificata IGP. Il Consorzio di Tutela IGP, che raggruppa produttori e confezionatori della carota novella, ha due obiettivi che ha svelato il presidente Massimo Pavan: “Raggiungere la quota di 60 mila quintali di prodotto certificato e il 30% di quello commercializzato con il marchio IGP, e di far conoscere il prodotto e le sue caratteristiche uniche, attraverso progetti mirati e attività di promozione nei vari canali di distribuzione per poi arrivare all’utente finale, un consumatore consapevole, particolarmente attento ai prodotti di qualità”.

Del rilancio del territorio, grazie a questa coltivazione, ne ha parlato anche il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, nel corso di un incontro a Palazzo Bruno di Belmonte, sede dell’amministrazione comunale, dove sono state presentate le attività del Consorzio e il progetto di promozione. In questo senso sono stati programmati 4 seminari che si svolgeranno a Catania (15 aprile), Ragusa (13 maggio), Palermo (16 maggio) ed Enna (20 maggio).

Enzo Fricano

