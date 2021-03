vale davvero 1 milione di euro?

Un milione dalla regione per comprare la casa di Quasimodo

I dubbi sui social dei modicani “Ci nacque ma poi andò via”

Dubbi anche sul valore della casa

Un milione di euro per la casa di Modica in cui nacque Quasimodo. Tanto sarebbe disposta a sborsare la Regione pur di accaparrarsi la casa che diede i natali al premio Nobel per la Letteratura. La Regione ha messo sul piatto la grossa cifra ma, almeno secondo alcuni modicani, quella palazzina non si avvicinerebbe per nulla al valore ipotizzato.

È una presa di posizione singolare quella di alcuni cittadini di Modica secondo cui vero è che Quasimodo è nato all’interno di quella casa ma sarebbe anche vero che lo stesso scrittore avrebbe rinnegato più volte la città, preferendo di gran lunga l’appellativo di “siracusano”. Insomma sono tanti i modicani che ritengono spropositata la cifra messa a disposizione dall’Assessorato ai Beni culturali e dell’Identità siciliana.

“Quasimodo non era orgoglioso di Modica”

“Una casa dove Quasimodo ha vissuto una quindicina di giorni”, dice qualcuno rispondendo a una riflessione pubblicata sui social da Piero Torchi, ex sindaco di Modica e imprenditore. “Diciamolo con chiarezza – dice -. Quasimodo non era orgoglioso della città che gli ha dato i natali (raccontava nei salotti e nelle interviste di esser nato a Siracusa, cosa che, secondo lui, faceva più chic e intellettuale), rinnegando Modica e le sue origini”.

“Una casa quasimodiana “finta”

La casa di Quasimodo di Modica allora vale davvero 1 milione di euro? Secondo molti modicani no. “Sappiamo tutti che al prezzo della richiesta la casa non l’avrebbe venduta nemmeno tra mille anni – aggiunge l’ex sindaco – dunque giusto acquisirla, ma sarebbe bastato di meno. Forse anche molto di meno di quanto, si legge, sia disposta a pagare la Regione per esercitare un diritto di prelazione rispetto a un’offerta privata che, a quel prezzo, non arriverà mai”. La proprietà, infatti, avrebbe richiesto per vendere la casa che avrebbe dato i natali al letterato circa 400 mila euro. Una cifra importante. “Da un massimo di 180 a 200 mila euro a un milione… il passo non è breve”, dice un modicano. E c’è anche chi rincara la dose. “Una casa quasimodiana “finta”, arredata con pezzi fuori contesto, una manipolazione ambientale priva di riferimenti reali. Un caso tipico e purtroppo molto frequente di una tradizione inventata”.