Musica e solidarietà. Sono gli ingredienti dell’evento “A modo mio” promosso dall’associazione La casa del Musicista. Un mix che ieri sera ha convinto e colpito positivamente il numeroso pubblico presente al Teatro Tenda di Ragusa.

“Buona la prima” come si dice in questi casi per l’iniziativa benefica promossa dall’associazione La casa del musicista che ha visto protagonista il sindaco cantante di Messina Cateno De Luca.

I giovani sul palco

Sul palco le splendide voci di Amanda Vitale e Giosuè Pagano, tra i 13 giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

“Il tour, ha spiegato il presidente Luciano Fumia, è stato ideato proprio per offrire a questi giovani la possibilità di far conoscere il loro talento. Portiamo in giro per la Sicilia le loro voci e la nostra mission: realizzare la Casa del musicista. Lavoriamo ad un progetto che consenta a chi ama fare musica di poter contare su una struttura in grado di mettere a disposizione tutto ciò che serve per coltivare un sogno e crescere professionalmente. La vostra presenza qui stasera e la vostra accoglienza calorosa, ha detto Fumia rivolgendosi al pubblico presente in sala, non fa altro che confermare che siamo sulla strada giusta”.

Il sindaco cantautore

Protagonista della serata proprio Cateno De Luca e la sua band, “I Peter Pan”, che ha presentato la sua prima raccolta “Stati d’Animo”.

Il sindaco di Messina è ambasciatore dell’associazione e ha condiviso lo spirito dell’iniziativa dal primo momento decidendo di scommettere in prima persona in questo progetto devolvendo i diritti del cd alla causa dell’associazione.

De Luca in versione cantautore ha guidato il pubblico nel viaggio musicale che narra aspetti inediti di vita vissuta, confessioni raccolte da sindaco sempre pronto all’ascolto, sogni e speranze di un uomo che ha deciso di andare avanti senza se e senza sempre “a modo suo”.

E “A modo mio” possiamo dirlo con orgoglio ha conquistato Ragusa. L’evento infatti ha incontrato l’entusiasmo di un nutrito gruppo di imprenditori che colpito dalla formula vincente andata in scena al Teatro Tenda ieri sera e desiderosi di appoggiare la causa dell’associazione hanno già ipotizzato un ritorno di “A modo mio” nel ragusano.

Si lavora dunque a due nuove date: sabato 20 novembre a Vittoria e sabato 4 dicembre a Ispica. Due fuori programma sponsorizzate da chi ha scelto di credere nel progetto della Casa del Musicista.

Prossima tappa Palermo

Intanto il prossimo appuntamento di “A modo mio” è a Palermo al teatro Golden venerdì 22 ottobre alle ore 20:30.

Per la tappa di Palermo a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno il cantante messinese Valerio Pettinato in arte Babele, e la cantautrice messinese Giulia Tavilla accompagnata alla chitarra da Antonio Davide Pino.

Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e parteciperanno all’evento del 22 ottobre al Teatro Golden riceveranno in omaggio copia del cd.