Un uomo di 58 anni, di nazionalità tunisina e con regolare permesso di soggiorno, è stato trovato morto all’interno di un locale inutilizzato del Mercato del Fiore in contrada Spinello, a Donnalucata. L’allarme è scattato dopo che un amico, non avendolo visto per circa un mese, ha segnalato la sua scomparsa.

Avanzato stato di decomposizione del corpo

Il corpo, rinvenuto all’interno di quello che sarebbe dovuto essere l’ufficio del mercato, mai entrato in funzione, si trovava in avanzato stato di decomposizione, facendo presupporre che il decesso risalga a circa un mese fa. Le cause della morte sono ancora ignote.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” e il medico legale. Si attende il recupero della salma e il suo trasferimento all’obitorio del cimitero di Scicli.

Vittima viveva in condizioni precarie

Il cittadino tunisino si guadagnava da vivere con piccoli lavori. Arrivato in Italia oltre vent’anni fa, durante il periodo di intenso flusso migratorio verso l’isola, non aveva una fissa dimora. Aveva trovato rifugio nell’ex Mercato del Fiore, adattando alla meglio i locali abbandonati. Viveva in condizioni di indigenza e in un ambiente insalubre

Possibile autopsia per accertare le cause del decesso

L’autorità giudiziaria potrebbe disporre un esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso.

Trovato morto l’uomo scomparso a Montelepre, recuperato il cadavere di Salvatore Valoroso

E’ stato ritrovato morto l’anziano di 86 anni Salvatore Valoroso che era scomparso da 48 ore nel territorio tra Partinico, Montelepre e Giardinello. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto. Adesso si attende il medico legale per accertare le cause della morte. Tra l’ipotesi che l’anziano sia caduto nel vallone e sia deceduto.

