Una serata da discoteca con circa mille persone allestita abusivamente nel castello di Donnafugata di Ragusa, dimora nobiliare del tardo Ottocento, meta quotidiana di turisti e visitatori, location di alcune puntate della nota serie televisiva il commissario Montalbano.

A scoprirlo è stata la squadra amministrativa della questura iblea, che ha denunciato l’organizzatore di un evento che si è svolto circa due settimane fa “presso la struttura – ricostruisce una nota – e relative pertinenze del castello di Donnafugata”.

Secondo la polizia “è stato accertato” che l’evento, finalizzato principalmente a performance artistiche e di ascolto di musica, con prevendita online e biglietto d’ingresso, pubblicizzato anche sui social, “si era di fatto trasformato in uno spettacolo danzante con varie postazioni di dj set” e circa un migliaio di presenti”.

Un’attività che non era stata autorizzata dalla questura, che normalmente rilascia il via libera soltanto dopo la verifica delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme antincendio.