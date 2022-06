verso le conferme dei sindaci

Nelle elezioni amministrative nel Ragusano si procede verso i primi verdetti. Mario Cutello, a Chiaramonte, è in netto vantaggio sugli avversari, Salvatore Pagano viaggia verso la riconferma come sindaco a Monterosso, come Bartolo Giaquinta a Giarratana. A Pozzallo conferma quasi certa per Ammatuna, a Santa Croce Camerina in testa c’è Di Martino, a Scicli in vantaggio c’è Mario Cutello.