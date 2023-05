si voterà a ragusa, modica, comiso ed acate

Sono 4 i Comuni del Ragusano dove gli elettori saranno chiamati al voto.

La sfida a Ragusa, 4 candidati per la poltrona di sindaco

La sfida più interessante è certamente a Ragusa: in corsa c’è l’uscente Giuseppe Cassì, autore di uno strappo con il Centrodestra ed ora sostenuto da una coalizione civica in cui c’è anche la lista di Cateno De Luca. Al fianco di Cassì c’è anche il deputato regionale della nuova Dc ed ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate.

Il Centrodestra, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha deciso di sostenere Giovanni Cultrera, mentre sul fronte del Centrosinistra ci sono due candidati: Riccardo Schininà, alfiere del Pd, e Sergio Firrincieli, appoggiato dalla sinistra radicale e dal M5S. Una scelta diversa rispetto a quella fatta a Siracusa dove la candidata Renata Giunta è appoggiata sia dal Pd sia dal M5S.

Corsa a 3 a Modica

Un altro Comune strategico è Modica: chi prenderà il posto di Ignazio Abbate, diventato deputato regionale nel settembre scorso con un’affermazione record, con 12 mila preferenze? Ci proverà Maria Monisteri, a capo di un fronte civico, vicino all’ex sindaco Abbate. In corsa un’altra donna, Ivana Castello, esponente di uno schieramento di Centrosinistra e poi Nino Gerratana, nell’orbita di Fratelli d’Italia, anch’esso sostenuto da liste civiche.

Comiso, clima teso per vicenda Ryanair

Clima teso a Comiso soprattutto dopo la vicenda Ryanair che ha deciso di cancellare tutti i voli da e per l’aeroporto di Comiso, a seguito della rottura delle trattative con la Sac, gestore dell’aeroporto ibleo. La campagna elettorale finirà per essere influenzata da questo tema che sta creando molta tensione, soprattutto per le ricadute che la decisione della compagnia irlandese avrà nei prossimi mesi. A contendersi la poltrona di sindaco saranno l’uscente Maria Rita Schembari e Salvo Liuzzo, esponente del Centrosinistra.

Ad Acate, l’uscente Giovanni Di Natale avrà come rivali Franco Raffo, Gianfranco Fidone e Giovanni Caruso