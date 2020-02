Ripreso dalle immagini di videosorveglianza

I Carabinieri di Scicli (Rg) hanno arrestato Giuseppe Pisana, di 24 anni in seguito a una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per tentata rapina aggravata in abitazione.

Il giovane è accusato di aver computo un furto nel corso della notte del 9 novembre. Si è introdotto in una abitazione del centro di Scicli col volto travisato da un casco, e dopo aver puntato un coltello alla gola della vittima, l’ha minacciata di morte per farsi consegnare i preziosi conservati nell’abitazione. La vittima è però riuscita a scappare evitando il peggio.

I Carabinieri hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Una volta identificato il presunto autore, hanno perquisito la sua casa trovando i vestiti utilizzati durante la rapina. La vittima ha anche riconosciuto il suo volto.