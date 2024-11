Incidente mortale

Tragedia nella serata a Vittoria, dove un ciclista, bracciante agricolo, ha perso la vita in un tragico incidente. L’uomo, di origine straniera, è stato investito lungo la Strada Statale 115, al chilometro 6, sulla tratta che collega Vittoria a Gela, nei pressi di contrada Diligenza.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Sul luogo sono giunti rapidamente i carabinieri della compagnia di Vittoria, supportati dal nucleo Radiomobile, per eseguire i primi rilievi. Al momento, l’investitore non è stato identificato, ma tutto lascia supporre che si tratti di un pirata della strada. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche per rintracciare il responsabile.

A Palermo, due ragazze di 16 anni gravissime in ospedale, sono finite con il monopattino sotto un’auto in via Leonardo da Vinci

L’ultimo incidente solo qualche ora prima a Palermo, dove due ragazzine di 16 anni sono finite sotto una vetture in viale Leonardo Da Vinci altezza via Casalini a Palermo. Le giovanissime sono ricoverate in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino.

La ricostruzione

Le due ragazze si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le due ragazze sono state affidate ai sanitari del 118 e sono state portate all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata. Le due ragazze su un monopattino hanno battuto contro uno sportello di un’auto aperto improvvisamente posteggiata le ragazze sono cadute rovinosamente per strada. È sopraggiunto un Suv che le ha investite e sono finite sotto l’auto. I primi a soccorrere le giovani sono stati i passanti che hanno sollevato il Suv e le hanno tirate fuori. Le ferite sono state portate in ospedale con politraumi in codice rosso.

