In contrada Gerardo a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano

Arbusti e sterpaglie in fiamme vicino ad un’azienda agricola in contrada Gerardo-Ponte, agro di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa. Il rogo ha minacciato la zona ed attorno alle 13.30 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con al seguito altrettante autobotti per garantire rifornimento idrico.

L’intervento è stato richiesto dalla forestale iblea e dai volontari. Le fiamme, vicino la strada statale 514, minacciavano l’azienda agricola attorno al canalone e ad un deposito di foraggio e vari attrezzi.

Il personale dei vigili del fuoco ha operato prioritariamente per ridurre il fumo che ha invaso anche la statale e, poi per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio coinvolgesse tutta l’azienda.

Sull’altro fronte del canalone in contrada Gerardo ha operato il personale della Forestale riuscendo a circoscrivere il fuoco mentre giungevano i volontari di Monterosso a dare manforte dall’uno e dall’altro lato della statale 514. L’incendio è spento sono in corso le attività di controllo e bonifica.

Incendio in parcheggio a Palermo, vigili del fuoco intervengono

Un incendio è divampato a Palermo nel parcheggio degli Emiri in via Nina Siciliana a Palermo. Ad andare in fiamme rifiuti e un canneto. Sono stati impegnati per diverse ore i vigili del fuoco per cercare di arginare le fiamme. Nella zona si è alzata una coltre di fumo nero che ha creato non pochi problemi ai residenti.

Incendio in un magazzino di elettrodomestici a Palermo

Ieri, lunedì 12 agosto, un incendio è divampato in un magazzino di elettrodomestici in via Molara a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato l’interno del locale e frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie da riparare. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero all’edificio. Non ci sono feriti. Sono intervenuti gli agenti di polizia per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.