Fiamme sull’asfalto, autocarro distrutto all’alba lungo la strada statale 115

Ignazio Marchese di

01/10/2026

Un autocarro Scania adibito al trasporto di un gruppo elettrogeno è stato completamente avvolto dalle fiamme nelle prime ore della mattina lungo la strada statale 115, precisamente al chilometro 303.

Intorno alle sette del mattino, la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’accaduto per fronteggiare l’emergenza. Vista la violenza del rogo e la complessità delle operazioni di spegnimento, dalla sede di Ragusa è stata inviata in supporto una seconda squadra con un’autobotte dotata di ottomila litri di acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato improvvisamente mentre il mezzo pesante si trovava regolarmente in marcia. L’autista è riuscito ad accorgersi del pericolo in tempo, arrestando la corsa del veicolo e allertando immediatamente i soccorsi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, non subendo alcuna conseguenza fisica.

Per consentire l’intervento in sicurezza dei vigili del fuoco e le successive operazioni di bonifica, la Polizia di Comiso è intervenuta sul posto disponendo la chiusura temporanea del tratto stradale. La circolazione è rimasta interrotta per tutto il tempo necessario alla completa messa in sicurezza dell’area.