L’allarme è scattato a Ragusa nei pressi dell’ospedale

Una forte puzza di gas ha invaso questa mattina gran parte della città di Ragusa. Ed è stata subito paura per molti residenti che hanno avvertito quel tanfo come una potenziale minaccia. Tantissime le segnalazioni giunte al centralino dei vigili del fuoco. Alla fine ci si è resi conto il problema era dovuto ad una tubazione del gas che era stato danneggiato nel corso di alcuni lavori di scavo.

La localizzazione della fuoriuscita

Per l’esattezza la fuoriuscita di metano è stata individuata in via ingegnere Migliorisi, alle spalle dell’ospedale civile. Sul posto i vigili del fuoco e la ditta di manutenzione della rete metano. L’odore di gas è stato avvertito in gran parte della città.