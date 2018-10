Il concorso a Ragusa

Nel pomeriggio di ieri il miagolio di un gatto ha attirato l’attenzione, dei proprietari che lo cercavano, e lo hanno ritrovato in un pozzo ad una profondità di circa 20 metri.

I vigili del fuoco di Vittoria in contrada Salina, in territorio di Ragusa ed in prossimità dell’ingresso al Club Med.

Intervenuto con mezzi ed attrezzature il personale SAF dalla sede centrale, il gattino è stato recuperato e consegnato ai proprietari.