Giovanni Mauro lascia il ruolo di commissario di Forza Italia per la provincia di Ragusa. Già presidente della provincia di Ragusa, deputato e poi senatore della Repubblica, Mauro è da sempre notoriamente vicino all’attuale commissario regionale, Gianfranco Miccichè.

A Giovanni Mauro, che a giorni andrà a ricoprire l’incarico di direttore amministrativo al Cefpas, i ringraziamenti da parte di Miccichè e dei vertici azzurri per il lavoro svolto in questi anni. A giorni la nomina del nuovo commissario per Ragusa e provincia.