Lo scorso aprile hanno aggredito il medico di turno alla guardia medica, devastando poi l’ambulatorio. Adesso per due fratelli di 38 e 34 anni è scattato l’arresto per lesioni a personale sanitario e danneggiamento delle relative strutture. Il gip di Ragusa, su richiesta della Procura, ha emesso a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, i due lo scorso aprile si erano recati in guardia medica, in piazza Igea, nel cuore della notte, per far medicare una profonda ferita domestica riportata da uno di loro. Il sanitario di guardia aveva effettuato la prima medicazione urgente e, come previsto, li aveva invitati a recarsi al pronto soccorso. Un invito che ha scatenato l’ira dei due fratelli, che chiedevano un ulteriore intervento con l’applicazione di punti di sutura.

Il 38enne e il 34enne avevano prima iniziato a insultare il medico e poi lo avevano aggredito, colpendolo con violenza al volto, e devastando l’ambulatorio, scaraventando a terra diversi presidi sanitari, rendendoli inutilizzabili. I carabinieri, contattati poco dopo dallo stesso dottore, hanno avviato immediatamente le indagini e grazie alla sommaria descrizione degli aggressori erano riusciti a identificare i due fratelli, che si erano nel frattempo allontanati e che, una volta rintracciati, sono stati denunciati.

A causa delle ferite riportate la vittima aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Tenuto conto degli elementi raccolti e dei diversi giorni di prognosi riportati dal sanitario, il gip di Ragusa ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due fratelli che sono stati posti agli arresti domiciliari.