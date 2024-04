Dalle 18:00 di ieri una squadra operativa di questo Comando opera in contrada Vigneri, agro di Monterosso Almo dove si è sviluppato un incendio di vegetazione lungo un costone collinare. Per tutta la notte personale dei vigili del fuoco ha vigilato l’area coinvolta dalle fiamme, evitando che le stesse coinvolgessero gli edifici rurali della zona. Richiesto anche l’intervento della Forestale Regionale, è intervenuto un DOS che ha formalizzato la RIA per l’intervento aereo, sul luogo anche un elicottero e un Canadair.

Incendio a Scicli

Dalle 20:50 di ieri una squadra operativa ha operato in contrada pezza Filippa, agro di Scicli, per l’incendio che ha coinvolto la veranda esterna di una villetta di un chirurgo della Zona. Personale del vigile del fuoco ha evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile, riuscendo a interrompere, tagliandole, la continuità delle travi in legno a sostegno della tettoria. L’intervento è terminato all’1.40. Sul posto personale dei carabinieri di Scicli, considerato che l’incendio si è originato all’esterno, per le procedure di competenza.

Fiamme a Comiso

A Comiso in via Tenente Meli 81 è divampato un incendio, presumibilmente per cause elettriche, di una veranda ubicata nel terrazzo di una civile abitazione. La squadra operativa del distaccamento di Vittoria intervenuta ha evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile.

Rogo a Palermo

Un grosso incendio è divampato in via Conte Federico, strada posta all’interno del quartiere Ciaculli di Palermo. Secondo quanto visto da alcuni residenti della zona, il fuoco si è sprigionato intorno alle 14.30 dall‘interno di un deposito. Le fiamme si sono propagate in fretta, a pochi metri da alcuni terreni e da diverse abitazioni presenti nell’area residenziale. Per fortuna, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. In seguito all’accaduto, dal luogo dell’incendio si è diffusa quasi subito una grossa coltre di fumo nero visibile da diverse aree della città. L’aria è diventata subito irrespirabile. Ad accorgersi di quanto successo alcuni residenti della zona, i quali hanno allertato subito il centralino del 112.