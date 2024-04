Incendio di due auto nella notte a Pozzallo, in via Sigona. Il rogo ha coinvolto la condotta esterna del metano, che danneggiata ha determinata una perdita di metano in area, infiltratasi in un appartamento che è stato necessario evacuare. I residenti sono stati sottoposti alle cure del 118 e subito dimessi. Sul posto opera ancora una squadra dei vigili del fuoco in supporto della ditta di manutenzione della rete che sta provvedendo ad intercettare la perdita.

Auto in fiamme nel Palermitano

Un’auto è andata in fiamme questa tra le gallerie di Trabia e Termini Imerese sull’autostrada Palermo Catania. La vettura una Peugeot 206 stava percorrendo il tratto autostradale quando per cause in corso di accertamento dal vano motore è partito un incendio. Un incendio ha danneggiato le auto di marito e moglie in via Pezzingoli a Monreale (Palermo). Le vetture sono state avvolte dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo.

Roghi a Partinico

Un’auto in fiamme a Partinico, in provincia di Palermo, la scorsa notte in via Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati aggrediti verbalmente dal proprietario che li accusava di essere intervenuti in ritardo. È quanto accaduto attorno alle tre di notte. In realtà i pompieri erano arrivati in 5 minuti dopo la chiamata al centralino. Il rogo sarebbe di natura dolosa. Infatti i carabinieri hanno già visionato le immagini di videosorveglianza e si nota un uomo incappucciato che cosparge il mezzo di liquido infiammabile e appicca le fiamme. L’intervento dei militari dell’arma è stato richiesto anche per l’aggressione subita dai pompieri dal proprietario del veicolo, un 50enne autotrasportatore. L’auto è andata distrutta.

