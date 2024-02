E' successo a Modica

Eseguono dei lavori di scavo a Modica ma la benna di un escavatore buca un tubo del metano. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco della stazione locale giunta sul posto anche con un’autobotte per il rifornimento idrico proveniente da Ragusa.

L’azienda che gestisce la rete ha prima ridotto la pressione e poi con il supporto dei vigili del fuoco due operai hanno tappato la falla, in attesa di realizzare un bay-pass, per il completo e sicuro ripristino della condotta. Il traffico è stato bloccato dalla polizia municipale del Comune del Ragusano e della polizia nel tratto della S.S.115 dalla rotonda sacro cuore alla rotonda Solaria. Le attività di soccorso sono state coordinate dall’ispettore antincendio funzionario di turno Benito Iacono.

Paura a Palermo, fuga di gas in strada

Alcuni giorni fa, paura per i residenti di via dello Spezio, strada che collega l’area di piazza Sturzo a quella di via Amari a Palermo. Gli abitanti della zona alle spalle del teatro Politeama sono stati allertati dall’odore di gas che proveniva da un avvallamento presente sulla sede stradale. Buca che i residenti avrebbero segnalato già da diverso tempo. Foro che, si è scoperto in un secondo tempo, nascondeva un pericolo ben più grande. Una perdita causata da una delle tubature poste sotto al manto stradale.

Dopo la chiamata di alcuni residenti, sul posto è immediatamente intervenuta la polizia municipale che, accorgendosi di quanto stava avvenendo, ha allertato il personale dei vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la rete, eliminando così un potenziale pericolo per la comunità. Durante le operazioni, è stato precluso l’accesso alla strada senza uscita, bloccando anche gli ingressi dal lato della scalinata posta in via Amari. Sventato pericolo quindi. Fatto per il quale il consigliere dell’ottava Circoscrizione Francesco Schembri ha tenuto a sottolineare l’impegno della polizia municipale. “Ringrazio gli ispettori della polizia municipale. Non hanno sottovalutato l’evento e l’hanno prontamente comunicato ai vigili del fuoco. Sono stati molto tempistivi, precisi nel gestire l’emergenza”.