Incendio la scorsa notte a Modica. Tre auto della Guardia di Finanza sono andate distrutte in un incendio divampato intorno alle 4 di questa notte nei pressi della caserma delle Fiamme Gialle di Modica.
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.
Solo il tempestivo intervento degli stessi Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o alle strutture nelle vicinanze.
Gli investigatori stanno acquisendo le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti in tutta la zona.
