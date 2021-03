intervento dei vigili del fuoco

Un violento rogo è scoppiato in un’officina, a Ispica

Le fiamme si sono propagate verso il piano superiore

La Procura ha aperto una inchiesta

Un incendio, dalle cause tutte da chiarire, è scoppiato nelle ore scorse in un’officina, ricavata in una palazzina in via Vittorio Veneto, ad Ispica nel Ragusano.

Fiamme al piano superiore

Secondo le prime sommarie informazioni, il rogo, che si è originato da un basso, è risalito rapidamente verso il piano superiore. Tante le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco ed alle forze dell’ordine che hanno presidiato la zona nel tentativo di allontanare le persone da quell’inferno.

Aperta inchiesta

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per svelare se si è trattato di un incidente, magari un corto circuito all’impianto elettrico, o, invece, è opera di un attentatore che avrebbe lanciato un messaggio al proprietario.

Due ipotesi

Sono, comunque, tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti che sono sul posto per provare ad avere degli elementi che possano dare una chiave di lettura chiara dell’episodio.

VIDEO FORNITO DA FRANCO ASSENZA