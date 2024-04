I vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e dei distaccamenti locali sono impegnati da ieri in diversi interventi riguardanti incendi di vegetazione che, alimentati dal vento, hanno danneggiato l’area di contrada Lurdieri a Scicli. Le squadre dei vigili stanno operando dalle 13 di ieri e i loro interventi si sono protratti anche nella notte. Sempre ieri è stato necessario intervenite a Randello, per spegnere alcuni focolai d’incendio che sono stati circoscritti rapidamente.

Incendio a Floridia

Un incendio si è scatenato in un deposito di infissi in via Di Vittorio, nel quartiere della Marchesa, a Floridia. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che stanno provvedendo a contenere le fiamme mentre i carabinieri sono già al lavoro per comprendere se si è trattato di un incendio di matrice doloso o se, invece, si tratta di un incidente. La circolazione è in tilt, la polizia municipale, per consentire ai soccorritori di intervenire anche per evitare la propagazione del rogo, hanno bloccato l’ingresso in quella zona, deviando il traffico da un’altra parte.

Rogo al pontile di Romagnolo

Paura in via Messina Marine, a Palermo. Un incendio è divampato al pontile di Romagnolo, nei pressi dell’incrocio con via Amedeo d’Aosta. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che le fiamme siano partite da un rogo appiccato ad alcuni rifiuti presenti nella parte sottostante del casolare in legno. La struttura vive da anni una situazione di abbandono, in attesa di un progetto di riqualificazione. Il pontile di Romagnolo è stato più volte dato alle fiamme. L’ultimo episodio vandalico risale alla fine dell’estate del 2021. Il 28 settembre di quell’anno infatti ignoti appiccarono le fiamme a pochi minuti dalla conclusione di un’assemblea civica che si era svolta sul posto proprio in merito al rilancio del pontile di Romagnolo.