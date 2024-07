Un incidente sul lavoro è avvenuto presso lo stabilimento dell’azienda Mondial Granit, situato lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano.

L’uomo colpito da una macchina in movimento

Lo scorso 10 luglio un operaio di 56 anni è stato colpito da un macchinario in movimento, riportando traumi alla testa, al volto e alle costole. L’uomo è stato soccorso dal personale interno, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118. Il lavoratore è stato poi ricoverato presso l’ospedale di Vittoria.

La vicinanza dell’azienda

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un errore umano. La CFO Giusy Damigella, pur profondamente addolorata, ha voluto sottolineare l’attenzione che l’azienda pone alla sicurezza sul lavoro e il pieno rispetto della normativa di settore.

Operaio calde da un’impalcatura in via Lanza di Scalea

Nei giorni scorsi un operaio di 52 anni è caduto da un’impalcatura in via Lanza di Scalea a Palermo. Un’asse di legno si sarebbe spezzato e l’uomo è caduto da un’altezza di quattro metri. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i tecnici della Asp specializzati in questi episodi di infortuni. L’uomo è stato portato all’ospedale Villa Sofia. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le condizioni che non dovrebbero essere gravi.

La tragedia a Canicattì

Tragedia a Canicattì. Un operaio di 21 anni – Angelo Giardina – è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda edile. La dinamica è ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore, forse a margine di una manovra. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Presenti anche gli operatori del 118 e una squadra di Vigili del fuoco. L’impresa edile è al momento blindata e sono in corso accertamenti dei militari dell’Arma. La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta.

Like this: Like Loading...