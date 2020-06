Avviate le ricerche

È finito l’incubo per la famiglia del giovane di Vittoria che risultava scomparso. Stefano Mole’ è tornato nella sua abitazione tra le braccia dei suoi parenti, gli stessi che avevano lanciato appelli sui social

“Stefano torna a casa, ti prego. Fatti sentire, fatti vedere da qualcuno, così sappiamo che stai bene” aveva scritto una familiare sulla sua pagina Facebook. Le ricerche, da parte di parenti ed amici, si sono concentrate nei posti solitamente frequentati dal ragazzo. Sono state avvertite anche le forze dell’ordine che hanno preso alcune informazioni sul giovane, sulla sua vita privata soprattutto. La notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro in città e sono state tantissime le condivisioni sui social nel tentativo di aiutare i soccorritori a rintracciare il giovane. Poi, nella serata di ieri è arrivata la notizia del ritorno del ragazzo.

Nelle settimane scorse, un altro ragazzo era scomparso, un sedicenne di Gela, che, per tre giorni, aveva fatto perdere le sue tracce. In quest’ultimo caso,secondo la ricostruzione degli inquirenti, il minore si sarebbe allontanato per via di alcuni dissapori familiari. Un altro episodio si era verificato a Lentini, nel Siracusano, anche questo per fortuna finito a lieto fine. Thomas, un dodicenne di Lentini, che era sparito alcune ore salvo poi fare ritorno a casa.