Indagini della polizia

È stato trovato ed è già tornato a casa Salvatore Scollo, 16 anni, il ragazzo di Gela scomparso da quasi tre giorni.

È così finito l’incubo per la famiglia e gli amici che hanno sempre sperato nel ritorno del giovane che, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, potrebbe essersi allontanato per via di alcuni dissapori familiari ma si tratta solo di una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. La notizia della scomparsa aveva aveva fatto rapidamente il giro in città e sono state tantissime le condivisioni sui social nel tentativo di aiutare i soccorritori a rintracciare il giovane. Le ricerche sono state condotte dalla Protezione civile, dalla Croce rossa e dalla polizia.

Un episodio analogo si era verificato a Lentini, nel Siracusano, anche questo per fortuna finito a lieto fine. Thomas, un dodicenne di Lentini, che era sparito alcune ore salvo poi fare ritorno a casa.