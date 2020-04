Familiari sotto controllo

Appena qualche giorno fa, il sindaco di Lentini, quasi trionfalmente, aveva annunciato che non vi era più alcun contagiato nel Comune del Siracusano. I dati, in effetti, gli davano ragione solo che nelle scorse ore, Saverio Bosco, ha postato un messaggio per annunciare la positività di un anziano, 91 anni, trasferito a Siracusa, all’ospedale Umberto.

“Purtroppo registriamo un nuovo caso positivo al covid19, Il cittadino in questione, che in questo momento si trova ricoverato a Siracusa, sta relativamente bene ed è monitorato in quanto soggetto molto anziano (nato nel 1929). I familiari stanno bene e stanno seguendo i protocolli imposti dalle autorità sanitarie. A questo “nonnino” rivolgiamo un abbraccio e un augurio che possa rientrare presto a casa dai propri cari. Non abbassiamo la guardia, resistiamo e restiamo a casa, l’emergenza coronavirus non e’ ancora terminata”.

Ad Augusta, invece, il sindaco, Cettina Di Pietro, ha annunciato la guarigione di una persona, la prima nella città megarese ad essere stata infettata dal covid19. Il secondo tampone ha dato esito negativo ma restano positivi altri 8 pazienti, di cui 4 in isolamento nelle rispettive abitazioni, 3 negli ospedali di Augusta, Catania e Siracusa, l’ultimo in una struttura privata dove vi sono i cosiddetti grigi, utenti in attesa di tampone.

Frattanto, l’Asp di Siracusa ha sottoscritto con la Croce rossa italiana un protocollo d’intesa per la consegna domiciliare dei farmaci erogati dalle farmacie territoriali dell’Azienda. Il servizio è già attivo ed è disponibile per pazienti positivi al covid19 o con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario e per pazienti fragili ovvero anziani, soggetti con più patologie o che hanno difficoltà a ritirare la terapia presso i punti di distribuzione aziendali dell’intero territorio provinciale. “Gli utenti possono richiedere la consegna, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0931/989676 – 0931/989662 – 0931/989675 – fax 0931/989692. Per la farmacia dell’ospedale Umberto I di Siracusa la prenotazione telefonica è possibile chiamando il numero 0931 724413 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La consegna verrà effettuata entro 48/72 ore. Si consiglia di chiamare con largo anticipo”.