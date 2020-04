Il caso

Se non è un’isola felice, poco ci manca. A Lentini, Comune a nord del Siracusano, tutti i contagiati da Covid19 sono guariti, stando a quanto sostenuto dal sindaco, Saverio Bruno, che sulla pagina Facebook del Municipio, si lascia andare anche ad una battuta colma di sarcasmo. “Facciamo un’altra challenge, vediamo se questa notizia positiva viene condivisa più di una fake news o di una notizia negativa. I 4 cittadini di Lentini che erano positivi al Covid-19 sono guariti e il tampone di fine quarantena ha dato esito negativo” ha scritto il sindaco di Lentini. Ma Saverio Bosco ha fornito un altro dato per testimoniare che nella sua città il Covid19 è stato scacciato. “Nessun positivo, né negli ospedali, né nelle case di riposo”.

La notizia, naturalmente, ha fatto il giro della città, tra i centri più importanti come numero di abitanti ma noto anche per la sua produzione agrumicola, ed in tanti hanno “dialogato” con il sindaco rispondendo al suo post. “Non ci però diamo alla pazza gioia dal prossimo 4 maggio altrimenti tutti i sacrifici fatti fino ad ora saranno stati inutili”. “Ringraziamo Iddio che ancora oggi possiamo dire di essere stati fortunati pensate a quello che è successo in alcune città del Nord”.

Qualche utente, però, muove dei dubbi, raccontando la propria esperienza. “Scusi ma come fa a sapere che tutti quelli che hanno fatto il tampone 20 giorni fa sono negativi me compresa con mia figlia? Visto che quando chiamo l’Asp non risponde nessuno o quando risponde qualcuno dicono che ancora non si ha nessuna notizia?” Pronta la replica del sindaco: “Ho i dati ufficiali aggiornati e quotidianamente mi arrivano gli esiti dei tamponi fatti, e fino ad’ora sono tutti negativi”.

Se Lentini è uscita dall’incubo un altro Comune del Siracusano ci è entrato, per via del fatto che si è registrato il primo caso di Covid19. Si tratta di Buccheri, piccolo centro della zona montana della provincia, ma il sindaco, Alessandro Caiazzo, ha rassicurato la sua comunità.