Non ci sono notizie da ieri sera

E’ tornato a casa, tra le braccia dei suoi familiari, Thomas, il dodicenne di Lentini, che risultava scomparso da ieri sera. Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri della Compagnia di Augusta che lo hanno rintracciato ma non si conoscono ancora i dettagli del ritrovamento né, al momento, dove il ragazzino ha trascorso la notte. Nelle scorse ore, il Comune di Francofonte aveva lanciato un appello perché ognuno potesse dare il proprio contributo per rintracciare il minore e riportarlo tra le braccia dei propri familiari, disperati per la sua assenza. Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne, di corporatura esile, biondo, con gli occhi chiari, sarebbe uscito dalla sua abitazione senza farvi ritorno.

Tanti gli appelli, molti dei quali hanno fatto il giro dei social: “Si chiama Thomas , la madre non ha notizie di lui da ieri sera. Ha 12 anni, è magrolino e un viso d’angelo. Vi prego, condividete il più possibile. Se qualcuno l’ha visto di recente o ha notizie può contattare anche me. Grazie , aiutiamolo vi prego” ha scritto una conoscente del ragazzino e della famiglia. Le ricerche si sono concentrate nella zona Lentini, da cui il ragazzino non sarebbe mai uscito.