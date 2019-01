parla il segretario regionale del pd

“Dai grillini sempre e solo chiacchiere. Poco prima di Natale il ministro per il Sud, la cinque stelle Barbara Lezzi, fece una diretta Facebook al termine di una riunione con i sindaci di Ragusa, Carlentini, Francofonte, Licodia Eubea, Chiaramonte Gulfi, Vizzini e Lentini, per dare ‘ una bella notizia alla Sicilia’. Disse che finalmente avrebbero dato il via all’autostrada Catania-Ragusa con delibera Cipe entro la metà di gennaio. Ebbene, il Cipe ha detto no al progetto e di quella diretta rimane solo una delle tante promesse non mantenute del M5S”.

Lo dice il segretario regionale del Pd, il senatore Davide Faraone, a proposito dello stop del Cipe alla realizzazione della Catania-Ragusa, che pubblica su Facebook le dichiarazioni del ministro Lezzi poco prima di Natale.

“I governi Pd – aggiunge – hanno finanziato l’autostrada Ragusa-Catania e avviato i cantieri. Il governo Di Maio/Salvini blocca anche questa opera. Dal ministro del Sud solo chiacchiere via Facebook. La Lega Nord pensa alle infrastrutture del Nord, il M5S blocca i cantieri lungo tutto lo stivale, e noi siamo all’anno zero”.