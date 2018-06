bloccato dopo un inseguimento a piedi

Nella scorsa notte i militari della Stazione di Pozzallo hanno arrestato un minore di origini rumene ma residente a Scicli da diversi anni, A.S.C. di 16 anni, per rapina aggravata ad una donna anziana.

L’episodio si era verificato intorno alle 23.00 nella centralissima via Garibaldi, dove un’anziana donna di 75 anni era stata avvicinata da due giovani a bordo di un ciclomotore che le avevano strappato la borsa a tracolla facendola cadere a terra rovinosamente, provocandole trauma facciale e copiosa perdita di sangue dall’arcata sopraccigliare.

I giovani provavano ad allontanarsi ma rincorsi da alcuni cittadini abbandonavano la borsa, ed il conducente del ciclomotore faceva scendere dal veicolo il complice che si dileguava nelle vie limitrofe. Un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio, a passeggio con la propria famiglia, si prodigava immediatamente per fornire assistenza alla donna e le tamponava la ferita con asciugamani e mezzi di fortuna.

Dopo l’arrivo dei sanitari del 118 il Maresciallo seppur ancora solo e disarmato, si poneva alla serrata ricerca del rapinatore. Dopo alcuni minuti notava un giovane aggirarsi con fare sospetto nella zona del reato e non esitava a porsi all’inseguimento del ragazzo con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo.

Lo bloccava dopo diversi metri di inseguimento a piedi. Il giovane veniva riconosciuto dai presenti, come l’autore della grave rapina alla donna anziana. Poco dopo giungevano i militari della Stazione per proseguire le attività di polizia giudiziaria legata all’evento.

Il minorenne è stato arrestato in flagranza per rapina a persona e lesioni personali grazie alla caparbietà ed all’impegno di un Carabiniere che libero dal servizio ha mostrato altissimi valori etici ed eccellente professionalità. La donna ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.

Al termine delle formalità il giovane è stato condotto presso gli Istituti Penitenziari di Catania Bicocca a disposizione dell’A.G. per i minorenni di Catania.

(foto tratta dal web)