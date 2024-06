Modica perde una giovanissima figlia

Un dolore immenso ha colpito la comunità di Modica, dove si è spenta prematuramente Federica Basile, una ragazza di soli 16 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato tutti sgomenti, soprattutto i suoi cari: la mamma Marisa, il papà Francesco, il fratello Giovanni e tutti i parenti.

I funerali si terranno oggi, 1 giugno, alle ore 10 nella chiesa madre di San Giorgio a Modica. Dopo le esequie, la salma della giovane sarà traslata al tempio crematorio di Misterbianco per la cremazione.

La prematura scomparsa

Federica aveva tutta la vita davanti, tanti sogni e desideri che ora restano irrealizzati. Rimane solo un ricordo indelebile per chi l’ha conosciuta. Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio, con parole di dolore e incredulità per una perdita così improvvisa e dolorosa: “Quando a volare via sono anime innocenti come quella di Federica, abbiamo perso tutti. Rip piccola, dai forza alla tua famiglia per sopravvivere a questo dolore”, – scrive un utente -.

“Questa mattina tutta la comunità modicana è stretta idealmente attorno alla famiglia Basile che saluterà per l’ultima volta l’amata Federica. Ogni parola è superflua quando ci troviamo di fronte a queste tragedie. Non è purtroppo la prima volta che ci troviamo ad affrontare situazioni, i perché si moltiplicano, i rimorsi come società ci attanagliano. Oggi solo silenzio e preghiera per questa bella anima volata via troppo presto” – ha scritto Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica.

Il dolore di una comunità

“Notizie che spezzano il cuore…veglia piccola da lassù tutti i ragazzi fragili che gridano aiuto con il loro silenzio e nessuno lo ascolta” è solo uno dei commenti lasciati sui social in memoria della piccola Federica. Una morte improvvisa, probabilmente inaspettata per molti, che la comunità di Modica riesce a stento a credere.

Un dolore inspiegabile per la famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Federica. Una giovane ragazza pronta a sfidare il mondo, che aveva tutto il diritto di farlo.

“Colore che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove era ma sono ovunque noi siamo” – scrive un altro utente -.

Un ricordo di Federica

Federica Basile, con i suoi 16 anni, aveva già conquistato il cuore di tutti colore che la conoscevano. Un sorriso contagioso, una generosità sconfinata e una passione per la musica e lo sport: Federica era una di quelle persone che illuminano la vita di chi le sta intorno. La sua scomparsa prematura è il dolore immenso che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di famiglia, amici e compagni di scuola.

Like this: Like Loading...