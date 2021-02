Il racconto

Padre e figlio giocano gli stessi numeri e vincono mezzo milione di euro ciascuno che permetterà loro di acquistare una casa. Una incredibile storia che viene da Modica in provincia di Ragusa. Le giocate sono state fatte in una ricevitoria di via Sacro Cuore, al quartiere Sorda. Ora il figlio esce allo scoperto raccontando tutto a distanza di due mesi dalla vincita del premio “VinciCasa”. Padre e figlio hanno puntato due euro, con due schedine diverse.

Due premi da mezzo milione ciascuno

Come si legge sul Giornale di Sicilia, i due premi di 500 mila euro andranno sia al padre che al figlio i quali avevano giocato gli stessi numeri rispettando una prassi che li vedeva nel tempo confrontarsi sulle puntate da fare. Duecentomila euro li incasseranno in contante subito, mentre la restante parte di 300 mila euro sarà destinata all’acquisto di un immobile. A rendere nota la storia della fortunata vincita è stato uno dei vincitori.

La stessa combinazione di numeri

Il 18 dicembre scorso, il figlio si ferma a prendere un caffè prima di andare a lavorare e gioca a VinciCasa. La ricevitoria che frequenta il giovane è la stessa in cui va anche il padre. Con la stessa combinazione vincono la somma di 500 mila euro ciascuno, nello stesso giorno, nella stessa ricevitoria. “Alla scoperta della doppia vincita, l’euforia è stata infinita – dice il figlio – la magia di quella sera è stata un’emozione incredibile. Due case vinte sono un sogno difficile anche da immaginare. Ma l’emozione più forte è stata la conferma della complicità unica del nostro rapporto”.

Acquisteranno due case

Il premio, per ciascun fortunato vincitore, costituito da 500.000 euro, sarà così ripartito: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.