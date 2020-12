Con 2 euro giocati in una ricevitoria a Modica (Rg) ha vinto un premio per un valore complessivo di un milione di euro acquistando due schedine del gioco “VinciCasa”, che ogni giorno mette in palio una casa e denaro in contante.

Il primo premio del concorso è andato a un frequentatore del bar ricevitoria di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda: ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una “casa + 200.000€ subito”.

La somma in denaro verrà corrisposta immediatamente e si potrà utilizzare come si vuole, i restanti 800mila euro, invece, saranno destinati all’acquisto della casa dei sogni.

Sempre con il gioco “Vinci Casa” tre anni fa era stata baciata dalla fortuna la borgata palermitana di Partanna Mondello. Alla Tabaccheria Glorioso erano stati vinti 500 mila euro.

Con due euro erano stati vinto 500 mila euro. Duecentomila in contanti. Gli ulteriori trecentomila finalizzati per acquistare casa sul territorio italiano.

Il fortunato palermitano ha raccontato di avere giocato i numeri della sua famiglia: 1, 2, 8, 9, 17. Cinque numeri – valevoli per il concorso numero 67 di VinciCasa – che gli hanno cambiato per sempre la vita.