Un’entusiasmante passerella glamour in cui si realizzano i sogni d’amore eterno. È questo Sposami, il salone della Sposa più importante del Sud Italia, in programma, dal 23 al 31 gennaio 2021, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, che radunerà i migliori top player della filiera wedding, in presenza e in digitale, per una nove giorni all’insegna dell’hashtag #RiparTIAMOinsieme.

Con l’organizzazione ventennale di èxpo, torna la grande kermesse sposa e casa, uno scrigno pieno di idee preziose, dove riscoprire “il piacere di incontrarsi” in tutta sicurezza dopo il lock-down, ed emozionarsi insieme, immaginando il matrimonio perfetto.

“Siamo orgogliosi di tornare a fare incontrare i futuri sposi con i grandi nomi del comparto del matrimonio – dichiara Marco Mirabella, organizzatore della èxpo –. Grazie alla piattaforma per la gestione dei flussi dei visitatori, messa a punto da Èxpo, sarà possibile garantire la partecipazione alla fiera e alle sfilate in sicurezza per tutti, partecipanti e staff. Siamo pronti per tornare a stupire e generare business: questa è la nostra prossima sfida per il 2021”.

Che sia classico, rustico, essenziale o shabby chic, a Sposami sarà possibile trovare la soluzione per il “giorno del sì” più adatto ai desideri di ogni coppia, ma anche l’arredamento. L’offerta variegata del salone prevede oltre 200 sofisticati stand e 30 ore di sfilate, in cui la magia della creatività si esprime offrendo le ultime linee, i colori e le essenze più lussuose, insieme alle promo sposi 2021/2022 e le nuove tendenze.

Entrare a “Le Ciminiere”, significherà passeggiare, tra le variegate offerte di stilisti, hotel, società di catering, location per eventi, atelier, fotografi e cineoperatori, musicisti, fiorai, wedding planner, hair stylist, negozi di liste nozze, allestitori, arredatori, mobilieri e scenografi.

Layout alla moda e luci da show. Il salone è un palcoscenico dedicato alle tendenze, alla moda, ma anche agli aspetti giocosi, curiosi e divertenti legati al “gran giorno”. I due weekend saranno, come sempre, ricchissimi di eventi: in programma incontri, spettacoli, mostre e un’area cooking show con le degustazioni dove le coppie potranno assaggiare e scegliere il menù di nozze dei propri desideri. Ricchissimo il calendario di sfilate, che vedranno protagoniste le collezioni haute couture alta moda sposa sposo e cerimonia.

Riconfermato e ampliato il format televisivo. Le sale eventi saranno anche digital e allestite per fornire immagini e qualità da studio televisivo. Un format per eventi digitali, “Sposami live”, che permetterà di far interagire gli ospiti in remoto con quelli sul palco, dinanzi a un pubblico seduto in platea.

Anche eventi social. Tutti con il naso rivolto verso gli smartphone per fotografare e filmare l’alta moda sposa e cerimonia in passerella, e i luccicanti corridoi. Previsto un vero e proprio tam tam mediatico all’insegna degli hashtag #Sposami, #RiparTIAMOinsieme: protagonisti tutti gli innamorati. E ci sono anche dei premi. del valore di decine di migliaia di euro in palio con gli straordinari concorsi, attraverso i quali sarà possibile aggiudicarsi la vittoria di un intero matrimonio e altri magnetici premi, mettendosi in gioco a bordo del Camper dell’amore di Sposami e sulle passerelle del salone.