fino al 19 gennaio

Oggi, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, torna la più importante vetrina sul mondo del matrimonio

Una fiera tra eleganza e sogno. Torna a splendere Sposami, il salone nazionale della Sposa e della Casa, punto di riferimento nel Sud Italia, organizzato dalla èxpo, che inaugura ufficialmente oggi la sua sedicesima edizione, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania e che terrà alto il sipario fino al 19 gennaio.

A prendere parte all’inaugurazione il sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese; l’assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina; il presidente Irfis Sicilia, Giacomo Gargano; la founder e l’organizzatore di èxpo, Barbara e Marco Mirabella; il presidente e il vicepresidente nazionale di Assoeventi – Confidustria, Michele Boccardi e Antonello Biriaco; il presidente dell’Ordine degli architetti e P.P.C. della provincia di Catania, Alessandro Amaro; il segretario nazionale Codacons, Francesco Tanasi; Stefano Trubia di Madisì – il Portale Matrimonio di Sicilia; il direttore creativo di Sposami Giuseppe Patanè e il presentatore Emanuele Bettino.

Oltre 200 stand e 30 ore di sfilate per il wedding party lungo 9 giorni più atteso d’Italia che farà esclamare “Wow!” ai visitatori. Un percorso romantico, in cui vinceranno le emozioni. Gli innamorati che visiteranno Sposami rimarranno ammaliati dai pizzi e ricami super raffinati, dalle luci da show e dal lusso più sfrenato degli allestimenti, mentre invitanti odori che promanano dai wedding taste sempre attivi, renderanno magnetico tutto il salone. La fiera realizza delle proposte su misura per le esigenze di tutte le coppie, tradizionali e non: abiti da sposa, sposo, cerimonia e bambini, fedi, addobbi floreali, bomboniere classiche ed enogastromoniche, cake design, partecipazioni, fotografi, video con droni, musicisti, viaggi di nozze, wedding planner e proposte benessere e beauty.

La kermesse delle Ciminiere sarà anche palcoscenico privilegiato in cui verrà presentata la prestigiosa partnership con Assoeventi – Confindustria, la nuova associazione che aggrega le imprese della filiera eventi e manifestazioni. Sarà un’occasione di grande arricchimento per la manifestazione e per rafforzare il brand Sicilia, anche come destination wedding, con obiettivo di qualificare la nostra offerta per rispondere alla domanda di lusso proveniente sia dai Paesi europei, sia da mercati emergenti come Russia, Cina, India.

Straordinaria novità di questa edizione è il White Friday: venerdì 17 la fiera diventerà ancora più attrattiva durante un’intera giornata all’insegna delle “grandi occasioni” con eccezionali offerte e promozioni imperdibili. Si consolida il format “wedding taste” divenuto ormai un evento nell’evento, dove le coppie assisteranno a dei veri e propri spettacoli ai fornelli, immergendosi nel mondo che ruota attorno ai banchetti nuziali, guidati dai più rinomati chef al servizio dei catering di fama nazionale.

Una certezza per la fiera è il patrocinio del Codacons – dipartimento grandi eventi Sicilia, che farà da garante dei diritti del consumatore.

“Aaa Cercasi la Coppia Perfetta” Per le coppie più “belle” è ancora possibile salire a bordo del camper dell’amore e candidarsi per diventare la coppia perfetta 2020, sfilando come veri “modelli” sotto le luci da show della sala eventi di Sposami, domenica 19 gennaio. Durante la serata super glamour, dopo una serie di prove emozionanti e divertenti, i protagonisti verranno giudicati da una giuria qualificata che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori del viaggio per due persone in business class a Dubai.

“Vinci il Matrimonio Perfetto” anche quest’anno sarà possibile vincere un intero matrimonio, semplicemente venendo in fiera alle ciminiere dall’11 al 19 gennaio e compilando un coupon. Durante la serata del gran gala, prevista per domenica 19 gennaio, alla presenza di un notaio, verranno estratti i nomi della coppia vincitrice che si aggiudicherà: uno straordinario abito da sposa, raffinato e magico; allo sposo invece, la classe super ricercata dell’abito Made in Italy.

Al look del grande giorno penseranno hair stylist professionisti.

Si può scaricare l’invito omaggio per entrare GRATIS in fiera dal lunedì al sabato sul sito http://www.sposamiexpo.it/invito-omaggio-2020/.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.00. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).