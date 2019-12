Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.30

“Sposami”, il salone della sposa e della casa sarà il primo hub pubblico per Assoeventi. Si tratta della rande fiera punto di riferimento del Sud Italia, tra spettacoli, fashion show e magnifici premi, in programma al “Le Ciminiere” di Catania, dall’11 al 19 gennaio. Adesso l’associazione confindustriale, che rappresenta l’eccellenza del settore eventi, con a capo il presidente Michele Boccardi e il vice presidente Antonello Biriaco, ha scelto la manifestazione fieristica dedicata al wedding isolano incarnandone in pieno la mission.

Assoeventi, rappresenta le imprese che operano nel settore degli eventi, un comparto in forte espansione di business e fatturato, trainato dalla crescente domanda internazionale per il Wedding Tourism in Sicilia. Si propone di dare voce e rappresentanza alle aziende che hanno necessità di operare in un quadro normativo snello ed efficace, per poter massimizzare le enormi potenzialità che offre il nostro Paese.

In quasi 20 anni sono oltre 300 mila le coppie che, insieme alle loro famiglie, hanno visitato la fiera e che hanno trovato le risposte in quel luogo magico, dove tutto è possibile e dove, anche quest’anno, in anteprima assoluta, verranno svelate le novità e le tendenze più glamour.

“La partnership con la èxpo di Barbara Mirabella e con il salone nazionale ‘Sposami’ a Le Ciminiere – commenta Il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, nel ruolo di vicepresidente nazionale Assoeventi – rappresenta una scelta strategica per il nostro territorio, che sottolinea il fondamentale contributo che un’area come quella etnea può dare allo sviluppo della filiera eventi. Un’occasione per fare rete in un ambito, sofisticato, dalle potenzialità enormi, che ci darà l’opportunità di unire le forze per valorizzare unicità e tipicità del territorio e proporci al fianco degli imprenditori siciliani, come location d’eccellenza in Italia e all’estero, dove cresce sempre più l’attenzione per il brand Sicilia”.

Assoeventi, organizzerà in fiera oltre ad un salotto informativo per gli imprenditori, anche un importante momento di formazione sul tema del wedding tourism, riservato agli imprenditori, migliori top player dalla fiera. “Questa kermesse – ha aggiunto la founder di Sposami Barbara Mirabella – rappresenta un modo per realizzare un’azione di marketing territoriale che valorizza non solo il Sud, ma la nostra regione in primo luogo. La partnership con Assoeventi sarà una grande opportunità di crescita e consulenza per tutti i nostri imprenditori standisti e non solo. I grandi eventi in Sicilia sono un’occasione preziosa per far conoscere il territorio e consentono uno sviluppo socioeconomico importante, avendo ricadute sotto il profilo occupazionale, con un’importante indotto del quale beneficia tutta una comunità”.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 21 e sabato e domenica dalle 10 alle 2. Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.30. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).