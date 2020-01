Saranno svelate domani mercoledì 8 gennaio alle 10 tutte le novità e le curiosità di ‘Sposami ‘ l’unica fiera nazionale punto di riferimento del Sud Italia, che anche quest’anno è pronta ad ammaliare le coppie di futuri sposi tra spettacoli, fashion show e magnifici premi, dall’11 al 19 gennaio all’interno del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

A prendere parte alla presentazione il sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Manlio Messina, l’event manager di èxpo, Barbara Mirabella, Marco Mirabella, organizzatore èxpo, il presidente di Confindustria Catania, nonché, vicepresidente nazionale Assoeventi Antonello Biriaco, il segretario generale del Codacons, Francesco Tanasi, il presidente dell’Ordine degli architetti e P.P.C. della provincia di Catania, Alessandro Amaro, e il direttore creativo di Sposami Giuseppe Patanè.

Sposami è pronta per tornare alla ricerca della coppia perfetta e regalare un intero matrimonio, grazie agli sponsor top player del settore wedding, mettendo in palio ben 20 mila euro di premi che andranno ai futuri sposi, che decideranno di mettersi in gioco.

Sinonimo di stile e di tendenza, nella sua formula “all inclusive”, con incontri e confronti tra i principali attori del settore wedding e con tour operator qualificati, Sposami, è già #ontheroad con il camper dell’amore che nelle principali piazze della Sicilia orientale, va alla ricerca dei perfetti innamorati.

Un layout alla moda, tripudio di confetti e tulle: anno dopo anno, migliora la sua offerta ‘cucita’ in modo sartoriale sulle esigenze delle coppie, con uno sguardo rivolto verso palcoscenici internazionali, proponendo ancora una volta, in Sicilia, meta prediletta del destination wedding.

Significativa la prestigiosa partnership con Confindustria che presenterà Assoeventi nazionale, la nuova associazione che aggrega le imprese della filiera eventi e manifestazioni.

Assoeventi, rappresenta per le imprese che operano nel settore degli eventi, un comparto in forte espansione di business e fatturato, trainato dalla crescente domanda internazionale per il Wedding Tourism in Sicilia. La mission è quella di dare voce e rappresentanza alle aziende che hanno necessità di operare in un quadro normativo snello ed efficace, per poter massimizzare le enormi potenzialità che offre il nostro Paese.

Ma non solo, rinnovati il prestigioso sodalizio con Madisì, il portale di matrimoniodiSicilia.com e l’intrigante collaborazione con “Mi sposo Tv” che, in diretta dalle Ciminiere, vi racconterà tutto ciò che accade fuori e dietro il backstage delle sfilate, che vedranno protagoniste le collezioni haute couture alta moda sposa sposo e cerimonia, un trampolino per nuove mode e tendenze.

Come da consuetudine, a garantire un matrimonio “senza sorprese” il patrocinio del Codacons – dipartimento grandi eventi Sicilia che farà da garante dei diritti del consumatore.

Novità super di questa edizione: il “White Friday”. Per un’intera giornata, venerdì 17 gennaio, le coppie di futuri sposi, avranno una grande opportunità: offerte promozionali e sconti esclusivi, sui migliori servizi e prodotti da sposa, da poter prenotare solo venendo direttamente in fiera.

Previsti anche alcuni concorsi: IL MATRIMONIO PERFETTO. Venire in Fiera, compilare un semplice coupon, imbucarlo in una teca e attendere l’estrazione di domenica 19 gennaio che avrà luogo dinanzi un notaio che ne garantirà la trasparenza. È questo il facile e ricco concorso nel quale si regalerà un intero matrimonio!

LA COPPIA PERFETTA. Complicità, simpatia, emozione: Stiamo cercando questo nella coppia vincitrice tra le 10 finaliste. Chi riuscirà a trasmettere meglio il proprio sentimento vincerà tanti di quei premi che si sentirà sopraffatto dall’emozione. Una giura d’eccezione provvederà a scegliere 10 coppie finaliste che si metteranno in gioco domenica 19 gennaio nel corso della serata di Gala presentata dal noto speaker Emanuele Bettino. Dopo aver sfilato in abito da sposo e da sposa ed essersi scommessa dinanzi il grande pubblico, una fra le coppie sarà decretata La Coppia Perfetta 2020.

La Fiera si potrà visitare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.00. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).