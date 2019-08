Mattia Greco e Ilaria La Cola i vincitori

È all’insegna del layout da grandi occasioni e della cura per il dettaglio super glamour, che la freccia dell’amore di “Sposami”, il salone del matrimonio e della casa organizzato dalla èxpo di Catania, ha centrato l’obiettivo per il 15esimo anno consecutivo, regalando un intero matrimonio stellare, del valore di 30 mila euro, a Mattia Greco e Ilaria La Cola, la coppia vincitrice dell’ambìto concorso “Il Matrimonio Perfetto” 2019, che lunedì 26 agosto ha festeggiato il “giorno del sì” con i ricchissimi premi messi in palio dai migliori top player del settore wedding.

Alla fiera “Sposami”, infatti, sono migliaia le coppie che ogni anno si mettono in gioco e provano a sfidare la dea bendata per realizzare il loro sogno d’amore.

“Galeotto fu” un fortunato coupon sul quale i due neo sposi, durante un pomeriggio di gennaio, hanno deciso di scrivere i propri dati e poi tentare la sorte all’estrazione, che alla fine li ha visti trionfare e guardare insieme a un evento sempre sognato, e, che grazie a “Sposami”, è diventato realtà: il matrimonio perfetto.

Dalle bridal week di Milano e Barcellona, Sposami ha selezionato i più grandi professionisti per assicurare ai vincitori dei due concorsi banditi durante l’ultima edizione, “Il matrimonio perfetto” e “La coppia perfetta”, il lusso più sfrenato.

Ciò ha permesso l’organizzazione di una giornata memorabile ed intensa, in cui il filo rosso dell’amore ha fatto rivivere i sentimenti più puri dei due protagonisti, insieme ai loro invitati.

Tutto è stato curato con grande dedizione e professionalità. La cerimonia si è svolta nel Duomo di -Taormina.

Adesso si attende il 2 settembre, giorno del matrimonio di Claudiu Muresan e Martina Cappuccio che, dopo aver gareggiato con altre 9 coppie lo scorso gennaio a suon di sfilate e prove d’amore, si sono aggiudicati la vittoria del concorso la “Coppia Perfetta” per la loro straordinaria sintonia e la forte passione.

Una fiera dai grandi numeri che ha già annunciato l’arrivo nella nuova edizione “Sposami 2020”, e che dall’11 al 19 gennaio prossimi, attirerà al centro fieristico Le Ciminiere di Catania il comparto produttivo del matrimonio, buyer internazionali e operatori del turismo, che puntano a potenziare la Sicilia come destination wedding in ambito mondiale.

Tra luci da show e passerelle sempre attive, sarà possibile conoscere le ultime tendenze, ma soprattutto i futuri vincitori dei concorsi, i cui premi si preannunciano più ghiotti che mai.