Tre medici che non riescono a garantire il turno notturno

A Modica, in provincia di Ragusa, è emergenza chirurghi nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale. Dopo il tragico incidente stradale in cui è rimasto vittima un medico che lavorava all’interno del nosocomio il reparto di notte rimane scoperto. Così dalle 20 alle 8 non c’è nessun chirurgo che possa gestire le emergenze. L’altro medico di turno è al momento in malattia.

La decisione di chiudere la notte il reparto è stata inevitabile per il direttore generale Angelo Aliquò e il direttore sanitario Raffaele Elia che hanno dovuto decidere di non garantire il servizio, trasferendo le emergenze al Giovanni Paolo II di Ragusa. “La decisione – dice la dirigenza dell’ospedale di Modica – è volta a tutelare gli utenti”. In provincia è attivo anche il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Vittoria.

Tutto nasce dall’incidente mortale in cui è rimasto vittima il medico Pietro Iemmolo. L’uomo era uno dei chirurghi in servizio nell’ospedale modicano ed morto la scorsa settimana nello scontro tra la sua moto e un Bmw. “Un altro chirurgo – aggiunge la direzione – è allo stato attuale, sotto infortunio” . A Modica quindi sono rimasti 3 medici che non riescono a garantire il servizio notturno. I manager comunque si starebbero già attivando per sopperire alla mancanza.