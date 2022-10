Un ragazzo di 17 anni, Nino Modica, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Comiso, in via Bufalino. Il giovane viaggiava in sella ad una moto, insieme ad un coetaneo.

Una donna gravemente ferita

Per cause ancora da accertare, forse anche a causa della velocità, hanno perso il controllo della moto ed hanno investito una donna, di circa 50 anni, che usciva da una palestra e che stava dirigendosi verso la sua auto. La donna si trova ora ricoverata in Rianimazione in ospedale a Vittoria, sono molto serie. Non destano preoccupazione le condizioni dell’altro ragazzo, ricoverato a Ragusa.

Donna travolta a Palermo

Una donna è stata travolta da un’automobilista mentre attraversa la strada in via Roma. La ferita è una cinese investita da vetture delle Poste guidata da una donna.

L’incidente all’altezza delle Poste centrali. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportata la ferita all’ospedale Civico. I rilievi sono eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. S

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’auto che procedeva verso la stazione centrale abbia urtato con violenza la donna sbalzandola con violenza sull’asfalto.

Incidente in via Casalini

Gravissimo incidente a Palermo, Scontro tra un’auto e una moto in via Casalini nella zona di via Leonardo Da Vinci. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’automobilista rimasto intrappolato dall’auto cappottata.

Il motociclista e l’automobilista sono stati trasportati in ospedale con alcune ambulanze arrivate nel luogo dell’incidente.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che dovranno stabilire le responsabilità.

Il tragico incidente ad Enna, camion giù da viadotto, due morti e 4 feriti

Bilancio drammatico in un incidente stradale vicino Enna, con due morti e 4 feriti. La strada statale 626 “Della Valle del Salso” è stata chiusa al traffico per ore. Un camion è precipitato da un viadotto.

Nel sinistro, sono stati coinvolti due autovetture e un mezzo pesante che, in seguito all’impatto, è uscito fuori dalla sede stradale precipitando da un viadotto.

Nell’incidente il camionista ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una donna in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia: è poi spirata in ospedale. Gli altri quattro pazienti, meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna.

Quando sono arrivati l’elisoccorso e le ambulanze dalla centrale del 118, per l’autista del tir non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Caltanissetta. indagini sono in corso per la dinamica.