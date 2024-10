Questa mattina, all’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, accusate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Home Delivery”, ha visto il supporto di un mezzo aereo del Reparto operativo aeronavale di Palermo.

Perquisizioni e sequestri

Oltre agli arresti, i militari hanno effettuato dieci perquisizioni locali nei comuni di Vittoria e Comiso, nelle abitazioni degli indagati e in altri luoghi a loro disposizione. Le perquisizioni, condotte con l’ausilio di unità cinofile antidroga e antivaluta del Gruppo della Guardia di Finanza di Siracusa, hanno portato al sequestro di 6,15 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1400 euro in contanti, 10 cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Piazza di spaccio con consegne a domicilio

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotte dalla Compagnia di Vittoria, hanno permesso di individuare una piazza di spaccio attiva nel vittoriese. La rete, gestita da cittadini italiani e da un extracomunitario, era specializzata nel traffico e nella consegna a domicilio di sostanze stupefacenti.

Flusso continuo di acquirenti

Attraverso appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno documentato un flusso continuo di acquirenti presso l’immobile al centro dell’attività di spaccio, oggi sottoposto a sequestro preventivo. Si stima che il numero di avventori raggiungesse diverse decine al giorno, con picchi di un centinaio di persone durante i fine settimana. Alcuni clienti, dopo aver acquistato la cocaina, ne facevano immediatamente uso nei pressi del luogo di spaccio, anche in pieno giorno.

