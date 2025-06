Due agenti di Polizia penitenziaria in servizio a Siracusa hanno tratto in salvo una donna che stava per lanciarsi dal ponte Costanzo, a Ragusa.

Chi sono i due agenti

Il Sippe, il sindacato di Polizia penitenziaria, nel raccontare la vicenda ha spiegato che i due protagonisti di questa vicenda, Alessandro Fatuzzo, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria di Siracusa, e Salvatore Minardi, responsabile dell’unità cinofila di Siracusa. erano liberi dal servizio.

Il salvataggio

Non appena hanno attraversato il ponte si sono accorti delle intenzioni della donna e si sono fermati per soccorrerla e bloccarla in attesa che arrivassero i soccorsi, tra cui la Polizia e il 118. La donna, dal resoconto fornito dal Sippe, aveva già oltrepassato le recinzioni del ponte ed è stata afferrata poco prima che precipitasse.