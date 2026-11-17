Procede senza sosta il cantiere per la realizzazione del nuovo collegamento viario Ragusa–Catania. Nell’ambito degli interventi previsti per il Lotto 1, Anas ha completato nelle scorse ore il varo della prima delle dieci campate che comporranno il viadotto Vallone delle Coste, considerata una delle infrastrutture più complesse dell’intero tracciato.

I numeri e le caratteristiche tecniche del viadotto

L’opera si trova lungo la strada statale 514 “di Chiaramonte”, precisamente nel segmento compreso tra lo svincolo con la statale 115 e la direttrice per Chiaramonte Gulfi. Il viadotto si estende per una lunghezza complessiva di circa 300 metri ed è progettato con due impalcati a struttura mista acciaio-calcestruzzo, uno per ogni carreggiata, suddivisi in cinque campate ciascuno.

Un intervento imponente anche sotto il profilo dei materiali impiegati: la sola carpenteria metallica raggiunge un peso complessivo di circa 2.260 tonnellate. Le operazioni di assemblaggio e sollevamento hanno richiesto una pianificazione ingegneristica minuziosa, resa particolarmente delicata dalla conformazione della valle e dagli spazi ridotti a disposizione nelle aree di cantiere.

Il cronoprogramma e gli obiettivi dell’arteria

Il varo di questa prima campata arriva a pochissimi giorni di distanza da un altro traguardo tecnico del Lotto 1, ovvero il posizionamento del cavalcavia a campata unica effettuato venerdì 13 novembre nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Il raddoppio della Ragusa–Catania rappresenta una delle opere strategiche più attese per la mobilità della Sicilia orientale. Una volta completato, il nuovo itinerario garantirà standard di sicurezza nettamente superiori e permetterà di abbattere i tempi di percorrenza fino al 40 per cento. L’intera infrastruttura nasce inoltre con una vocazione tecnologica: sarà infatti predisposta per il sistema Smart Road, integrando reti di monitoraggio avanzate, comunicazione diretta con i veicoli e gestione digitale del traffico.

Lavori lungo tante strade siciliane

Sempre oggi, intanto, è stato avviato concretamente un altro cantiere atteso e temuto dai siciliani riguardante, invece, l’autostrada A19 e per la precisione il viadotto Casteldaccia