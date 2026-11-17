Entrano nel vivo i lavori di manutenzione straordinaria lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania”. A partire da questa mattina, martedì 17 novembre 2026, è ufficialmente operativo lo scambio di carreggiata in corrispondenza del viadotto Casteldaccia, un passaggio tecnico indispensabile per permettere l’adeguamento strutturale dell’infrastruttura. I lavori erano stati anticipati nei giorni scorsi e la partenza era prevista già per ieri.

La nuova viabilità tra il km 8,800 e il km 7,800

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del cantiere, Anas ha modificato l’assetto della circolazione nel tratto compreso tra il km 8,800 e il km 7,800. Nello specifico, il traffico veicolare diretto verso Palermo viene deviato temporaneamente sulla carreggiata opposta, quella in direzione Catania. Su questo lato dell’arteria è stato quindi istituito il doppio senso di circolazione, con una sola corsia disponibile per ciascun senso di marcia.

Secondo il cronoprogramma diffuso dalla società, questa configurazione viaria rimarrà in vigore fino al 25 marzo 2027, data prevista per la conclusione degli interventi mirati a migliorare i livelli di sicurezza e funzionalità del viadotto.

Il monitoraggio dei flussi e l’alternativa ferroviaria

L’apertura del cantiere comporta inevitabili ripercussioni sulla scorrevolezza del traffico, specialmente nelle fasce orarie di punta per i pendolari che si spostano tra l’hinterland e il capoluogo. Da parte sua, Anas fa sapere che continuerà a monitorare costantemente le condizioni della circolazione per gestire i flussi veicolari e fornire aggiornamenti tempestivi agli automobilisti, cercando di contenere il più possibile i disagi.

Per chi sceglie di lasciare l’auto a casa, resta inoltre pienamente operativo il piano straordinario di potenziamento dei collegamenti ferroviari. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Regione Siciliana e Trenitalia, mette a disposizione corse aggiuntive proprio per offrire un’alternativa concreta e veloce al trasporto su gomma durante tutta la durata dei lavori autostradali.

L’invito rivolto a tutti gli utenti della strada è quello di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo il tratto e di moderare la velocità in avvicinamento all’area di cantiere.