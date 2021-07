Tante sorprese per la 26esima edizione del premio “Ragusani nel mondo” in programma domani sabato sera 31 luglio alle 20,30 puntuali in piazza Libertà a Ragusa. La manifestazione sarà trasmessa sulla pagina di BlogSicilia. Hanno confermato la loro presenza il presidente della Regione, Nello Musumeci e l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina che sicuramente annunceranno anche l’apertura, il prossimo 3 agosto, dei primi dieci chilometri di autostrada in provincia di Ragusa.

Ragusani del Mondo un palco, tante occasioni

Ma il palco dei “Ragusani nel mondo” sarà anche quello che segnerà la prima uscita pubblica, in una manifestazione, del nuovo vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa che, sollecitato dai conduttori Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, rivolgerà un messaggio alla comunità iblea. Da Tokyo giungerà invece il video messaggio del ciclista ed atleta olimpionico Damiano Caruso pronto a salutare il pubblico ibleo.

Le storie dei premiati

Tutte bellissime le storie dei premiati di questa 26esima edizione. Sul palco salirà la biologa e ricercatrice ragusana Concetta Castilletti, neo cavaliere della Repubblica, agli onori della cronaca per aver isolato per la prima volta il covid all’interno della speciale struttura operativa dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Altra testimonianza di primario interesse sarà quella del ricercatore vittoriese Andrea Carfi, uomo di punta nel team di malattie infettive della società farmaceutica Moderna negli Stati Uniti, che tanti meriti ha avuto nella sperimentazione di un vaccino che si sta rivelando efficace nella lotta alla pandemia. Un segnale di speranza per il mondo intero che vede in prima linea lo scienziato ibleo.

Gli scienziati ragusani

Ci sarà anche la dottoressa ragusana Fiorella Gurrieri, genetista e accademica con una lunga attività tesa allo studio e all’individuazione di importanti genomi in varie disabilità, ed ancora l’ingegnere Toni Azzarelli, di origine pozzallese, ingegnere aerospaziale e manager nel settore delle comunicazioni telefoniche in Inghilterra. Premio anche al soprano, di origini ispicese, Claudia Oddo, molto affermata in Germania dove risiede. Infine una presenza spumeggiante ed originale, quella di uno dei più affermati maghi/illusionisti italiani, il ragusano Maurizio Di Martino, in arte Martin, che nel corso della trasmissione sorprenderà con un numero ad effetto. Sarà premiato anche Ray Civello, imprenditore di successo nel settore della bellezza in Canada, di origine modicana.

Il premio è ormai un evento cult dell’estate iblea, atteso e seguito dall’opinione pubblica iblea, con una chiara vocazione di valorizzazione del territorio ibleo, proprio come è nell’obiettivo del direttore del premio, Sebastiano D’Angelo, ma anche del presidente dell’associazione Ragusani nel Mondo, Salvatore Brinch e di tutto il direttivo. Hanno dato la loro adesione la Regione, la Camera di Commercio, il Libero Consorzio degli Iblei, il Comune di Ragusa ma va sottolineato il decisivo supporto di numerose aziende che sostengono la manifestazione. Insomma come sempre sarà una serata speciale, quella in programma questo sabato sera, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Premio Ragusani nel Mondo” e sui canali televisivi Teleiblea e Canale74, mentre verrà trasmessa in differita su Video Regione. Diretta online anche sulla pagina di Blogsicilia e su ragusa.online. Inoltre, tra le novità, c’è anche l’emissione online tramite il sistema webcam, direttamente da piazza Libertà, di www.ragusa.online. L’organizzazione ribadisce che l’accesso a piazza Libertà è possibile solo ed esclusivamente attraverso la prenotazione obbligatoria effettuata online (fino ad esaurimento posti) alla mail sebadangelo@virgilio.it