indagini dei carabinieri

Una rapina è stata commessa nella filiale di Intesa San Paolo a Comiso. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, a presentarsi nel locale sarebbero stati almeno in due che hanno “convinto” i dipendenti a farsi consegnare il bottino, il cui ammontare non è ancora definito.

Sembra che non fossero armati, si sarebbero spacciati come clienti dell’istituto di credito per poi pretendere la consegna del denaro. Poco dopo la loro fuga, il personale ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche per provare ad acciuffare i rapinatori.

Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza dell’istituto di credito, nel frattempo sono stati sentiti i testimoni del colpo. E’ possibile che ad attendere i malviventi ci fosse un complice, con il compito di fare da palo o da autista.