ci sarà l'uscente nello dipasquale

La direzione del Pd di Ragusa ha ufficializzato la lista dei candidati che parteciperanno alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana.

I nomi nella lista del Pd

Ci sono l’attuale deputato Nello Dipasquale, Giusy Brullo, Lino Giaquinta, e Francesco Stornello. La decisione è stata assunta nella giornata di ieri nella sala del Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa.

“Una lista forte e autorevole che sarà capace di massimizzare il risultato elettorale del Partito Democratico e che si presenterà all’elettorato non solo nell’ottica di un traguardo per il singoli candidati, ma per concretizzare un patrimonio come squadra” fanno sapere dal Pd di Ragusa”

Sostegno a Chinnici

“Durante la riunione, inoltre, si è parlato delle primarie presidenziali del 23 luglio che vedranno il PD impegnato compattamente e con la massima mobilitazione a sostegno di Caterina Chinnici” spiegano dal Pd.

Il Pd con la figlia dell’ex magistrato

Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983, è la candidata del Partito Democratico alle primarie di coalizione di centrosinistra da cu verrà fuori il nome del candidato alle elezioni regionali del prossimo autunno. Alla fine dunque ha prevalso la linea del segretario nazionale Enrico Letta in direzione opposta a quella della segreteria provinciale palermitana che aveva chiesto di non candidare parenti di vittime di mafia.

Il personaggio

La candidata alle primarie del Pd può vantare una lunga carriera nella giustizia minorile, tra gli altri incarichi, nel 2008 è procuratore del Tribunale per i minorenni di Palermo e nel 2012 è nominata dal ministro della giustizia Paola Severino capo del dipartimento per la giustizia minorile, incarico confermato nel luglio 2013 dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel giugno 2009 viene nominata dal presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo assessore regionale alla famiglia e alle autonomie locali e poi anche alla funzione pubblica, incarico che mantiene fino al 2012. Candidata come capolista del Pd al Parlamento europeo nel maggio 2014, viene eletta e poi riconfermata nel 2019